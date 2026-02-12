Berufungsprozess von Marine Le Pen endet mit der Präsidentschaftskandidatur 2027, die auf dem Spiel steht

HQ

Der Berufungsprozess von Marine Le Pen über den Missbrauch von Mitteln des Europäischen Parlaments endete am Mittwoch in Paris, wobei die Richter nun entscheiden sollen, ob der rechtsextreme Führer bei der Präsidentschaftswahl 2027 in Frankreich kandidieren kann. Le Pen, 57, stellt die Verurteilung vom letzten Jahr in Frage, weil sie ein Programm inszeniert hatte, das EU-Parlamentsmittel zur Bezahlung von Parteimitarbeitern in Frankreich umleitete. Ihr Verteidigungsteam argumentierte, sie habe nie beabsichtigt, die Regeln zu brechen, und behauptete, dass die Verträge für parlamentarische Assistenten rechtmäßig und transparent seien.

Im ersten Urteil stellten die Richter fest, dass Le Pen im Zentrum eines organisierten Systems gespielt hatte, das zwischen 2004 und 2016 Gelder missbrauchte. Sie erhielt ein fünfjähriges Verbot für öffentliche Ämter, eine vierjährige Haftstrafe, teils zur Bewährung und teilweise unter elektronischer Überwachung zu verbüßen, sowie eine Geldstrafe von 100.000 €. Staatsanwälte schätzen den Gesamtverlust für europäische Fonds auf 4,8 Millionen Euro. Während der Berufung forderten die Staatsanwälte das Gericht auf, das Wahlverbot aufrechtzuerhalten, und beschrieben das System als strukturiert und überlegt.

Die Entscheidung des Gerichts, die am 7. Juli erwartet wird, wird entscheiden, ob Le Pen eine vierte Präsidentschaftskampagne starten kann. Sollte das Verbot aufrechterhalten werden, würde die Führung des National Rally 2027 wahrscheinlich an den Parteipräsidenten Jordan Bardella fallen. Der Fall hat die politischen Spannungen in Frankreich verschärft, wobei Le Pen Richtern politische Voreingenommenheit vorwirft, während Staatsanwälte darauf bestehen, dass das Urteil das bestehende Recht strikt anwendet...