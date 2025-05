Berufsverbrecher erleben einen Neuanfang im neuesten Blick auf The Bad Guys 2

HQ

Als The Bad Guys vor ein paar Jahren erschien, schien es viele zu unterhalten und zu beeindrucken, so sehr, dass Universal bald beschlossen, grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben, einen Film, den DreamWorks nun bereit ist, seinen Fans zu zeigen.

Der animierte Nachfolger, der einfach als The Bad Guys 2 bekannt ist, wird die Berufsverbrecher und die bei den Fans beliebten Verbrecher zurückkehren, nur diesmal auf der richtigen Seite des Lebens? Ja, die Bande hat ihre ungezogenen Wege an den Nagel gehängt und versucht, es im Leben wie ein normaler Mensch zu schaffen, was sich angesichts ihrer fleckigen Vergangenheit und der Tatsache, dass jemand versucht, sie wieder als Meisterverbrecher darzustellen, als Herausforderung erweist...

Die Premiere,The Bad Guys 2 die am 1. August Premiere feiert, wird erneut mit einer All-Star-Besetzung aufwarten, darunter Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Danielle Brooks, Maria Baklova, Natasha Lyonne, Zazie Beetz, Richard Ayoade, Alex Borstein und Lilly Singh. Der Film wurde gemeinsam von Pierre Perifel und JP Sans inszeniert, und Sie können einen Blick darauf werfen, was er im Trailer unten und in der offiziellen Synopsis bieten wird.

"In dem neuen actiongeladenen Kapitel der gefeierten Komödie von DreamWorks Animation über eine Crackerjack-Crew von Tiergesetzlosen versuchen unsere inzwischen reformierten Bösewichte (sehr, sehr hart), gut zu sein, aber stattdessen finden sie sich in einem weltumspannenden Raubüberfall wieder, der von einem neuen Team von Kriminellen geleitet wird, das sie nie kommen sahen: Die bösen Mädchen."