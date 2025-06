Berserker oder Stirb

Man muss Entwickler loben, die eine so klare kreative Vision und Prämisse haben, dass sie ihre Idee zusammenstellen und sie dann zu einem so erschwinglichen Preis verkaufen können, dass es fast lächerlich ist. Bis heute ist die Tatsache, dass Sie Vampire Survivors für nur 4 £ ergattern können, unglaublich. Es ist daher wahrscheinlich keine Überraschung, dass der immense Erfolg dieses Spiels dazu geführt hat, dass sein Entwickler, Poncle, in das Geschäft der Veröffentlichung von Spielen eingestiegen ist, mit einem ersten Vorstoß, der alle Merkmale dessen zu treffen scheint, was Vampire Survivors so beliebt gemacht hat.

Pixel-Art-Richtung und -Stil? Prüfen. Schockierend einfaches, aber intuitives Steuerungsschema? Prüfen. Erschwinglicher Preis? Bei 3 £ ist das ein sehr großer (oder kleiner...) Scheck. Sie brauchen mich nicht weiter zu gehen, um die Art von Erfahrung zu verstehen, die Nao Games ' Berserk or Die bietet, aber lassen Sie mich trotzdem alles erklären.

Die eigentliche Idee dieses Titels ähnelt einem Survival-Spiel wie Vampire Survivors. Du spielst als Krieger, ein Held, der auf einem Schlachtfeld zurückgelassen wird und von Armeen deiner Feinde umgeben ist. Von hier aus ist es dein Ziel, einfach zu überleben, dich durch schiere Aggression zu verteidigen, auf dem Schlachtfeld herumzutauchen und Dutzende, Hunderte, sogar Tausende von Feinden zu töten. Der Haken an der Sache ist, dass es im Gegensatz zu den meisten Videospielen so gut wie keine Präzision gibt, wie Berserk or Die abgespielt wird, da das Steuerungsschema einfach darauf ausgelegt ist, die Tasten der Tastatur zu zertrümmern. Wir reden hier nicht davon, wie Neulinge Kampfspiele spielen, die viele Tasten auf einmal drücken, um kompetent auszusehen, sondern wir meinen, buchstäblich eine Seite der Tastatur zu zertrümmern, um den Helden dazu zu bringen, entweder nach links oder rechts zu springen und gleichzeitig Feinde anzugreifen. Es ist eine grobe, fast neandertalerische Bekämpfungsmethode, und sie funktioniert größtenteils, auch wenn sie, wie zu erwarten, ein wenig klobig und rau an den Rändern sein kann.

Sobald du die Steuerung beherrschst, was ganze zwei Minuten dauern wird, kannst du in eine Reihe von Levels und Missionen laden, in denen es im Grunde darum geht, zu überleben. Jedes Level hat sein eigenes Thema, sei es das alte Ägypten, die Maya, das feudale Japan, die Liste geht weiter, aber der tatsächliche Inhalt jedes Levels ist fast alle identisch. Unterschiedliche Gegnertypen - die je nach Level optisch einzigartig sind - greifen von der linken und rechten Flanke an, und du musst sie nur töten, bevor sie dich treffen. Überlebe einen ganzen Tag lang, und ein Händler spawnt, der es dir ermöglicht, Münzen, die du von besiegten Feinden fallen lässt, für Upgrades auszugeben, sei es mehr Schaden, zusätzliche Gesundheit, zusätzliche automatische Angriffsfähigkeiten, die Liste geht weiter. Dann, wenn du den Laden verlässt, kehrst du in den Krieg zurück, um einen weiteren Tag zu überleben. Am fünften Tag (ein typischer Tag dauert etwa eine Minute) spawnt ein Boss-Level-Gegner, und dies ist neben einer visuellen Überarbeitung der einzige Bereich, in dem sich jedes Level unterscheidet, da die Bosse auf unterschiedliche Weise angreifen, auch wenn sich Ihre Gegenangriffsmethode nicht ändert: d.h. nach links und rechts springen, indem Sie Ihre Tastatur gerade so fest zerschlagen, dass Sie sie nicht in zwei Teile zerbrechen oder ein Loch in Ihren Schreibtisch schlagen.

Werbung:

Es ist einfach, sehr einfach noch dazu, aber hey, dieses Spiel hat eine sehr klare Vision davon, was es sein will, und aus gestalterischer und mechanischer Sicht erreicht es diese Vision mit Bravour. Funktioniert es und ist es wirksam? Teilweise. Es gibt einen Unterhaltungswert, der ausreicht, um Sie bis zu einer Stunde am Stück zu beschäftigen, aber es lässt sich nicht leugnen, dass dies nicht die gleiche Indie-Sensation sein wird wie beispielsweise Vampire Survivors. Wenn du auch nur ansatzweise neugierig bist, wie sich ein so unorthodoxes Spiel in der Praxis schlägt, würde ich einfach vorschlagen, es dir anzusehen, denn mit Berserk or Die könntest du entweder dauerhaft ein Spiel zu deiner Sammlung hinzufügen, oder eine halbe Packung V-Bucks... Ich weiß, was ich am liebsten mit meinem Geld machen würde.