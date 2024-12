Bernardo Silva: "Wenn du dumme Entscheidungen triffst, verdienst du es, dafür zu bezahlen"

HQ

Das erste Manchester-Derby mit Ruben Amorim an der Spitze von Manchester United wird niemandem so leicht in Erinnerung bleiben.

Im Heimspiel lag Manchester City dank eines Tores von Josko Gvardiol in der 36. Minute die meiste Zeit des Spiels in Führung. Doch dann drehte Manchester United in den letzten zwei Minuten das Spiel um 180º durch einen Elfmeter von Bruno Fernandes ay 88', gefolgt von einem zweiten von Amad Diallo ayt 90'.

Manchester City hat nun drei der letzten fünf Premier-League-Spiele verloren und liegt in der Tabelle auf dem fünften Platz, überholt von Nottingham Forest, Arsenal, Chelsea und Liverpool. Wie kann man es erklären, ein Spiel zu verlieren, das fast ein sicherer Sieg war?

Nach dem Spiel sprach Bernardo Silva mit SkySports und zeigte sich sichtlich verärgert. Und er nimmt keine Beruhigungsmittel an: "Wir haben verdient, was passiert ist. Ein oder zwei Spiele sind Pech. Wir können nicht sagen, dass es Glück oder Pech ist, 10 Spiele geht es nicht darum."

10 Spiele ist die beispiellose Krise, unter der Manchester City und Pep Guardiola leiden: acht Niederlagen, ein Sieg und ein Unentschieden, die sogar ihr Überleben bei Champions League erschwert haben.

"Minute 87 in einem Derby, 1:0 gewonnen und unsere Ecke endet mit einem Elfmeter für sie, mein Freund, wenn du drei oder vier Minuten vor Schluss diese dummen Entscheidungen triffst, verdienst du es, dafür zu bezahlen", fügte er hinzu. "Es ist nicht ein Spiel, es sind viele Spiele in letzter Zeit. Du kannst sagen: "Oh, das ist ein bisschen Pech", nein, es sind die Entscheidungen, die du triffst. Heute haben wir in der letzten Minute wie eine U15 gespielt."

Guardiola war unterdessen am Boden zerstört. "Ich bin nicht gut genug. Ich bin der Chef, ich bin der Manager. Ich muss Lösungen finden, und bisher habe ich es noch nicht getan. Das ist die Realität", sagte die BBC.

Pep Guardiola hat gleich zu Beginn der Krise seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert, um ihm und allen Spielern Vertrauen zu schenken, aber bisher hat es nicht geklappt. Letzte Woche sagte Guardiola, dass er nach seinem Abschied von Manchester City zu keinem anderen Verein wechseln wird.