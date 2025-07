Berlin und Washington werden demnächst über die Entsendung von Patrioten in die Ukraine entscheiden

HQ

Berlin und Washington werden innerhalb weniger Tage oder Wochen eine Entscheidung über die Entsendung von zwei in den USA hergestellten Patriot-Luftabwehrsystemen nach Kiew treffen, wie der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Gespräch mit US-Verteidigungsminister Pete Hesgeth mitteilte.

Deutschland hat nach einigen der schwersten Angriffe des Krieges in den letzten Wochen angeboten, Patriots zu kaufen und an die Ukraine zu liefern. Pistorius diskutiert während seines Aufenthalts in Washington weiterhin mit der US-Regierung über Details - einschließlich der Anzahl der Abschussrampen und Raketen.

Die erste Patriot könnte in den nächsten Monaten in Kiew eintreffen, so Pistorius (via Reuters), der sich nicht dazu äußern wollte, ob auch Offensivwaffen an die Ukraine verkauft werden.

In anderen Nachrichten über die Ukraine scheint es, dass US-Präsident Donald Trump eine viel härtere Linie gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin einschlagen wird, nachdem Trump der Ukraine Waffen aus US-Produktion versprochen und mit 100-prozentigen Zöllen gegen Putin gedroht hat.