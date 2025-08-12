HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und Nordkorea . Laut BBC News werden Tausende von Nordkoreanern nach Russland geschickt, um unter " sklavenähnlichen Bedingungen" zu arbeiten, um den wachsenden Arbeitskräftemangel zu beheben, der durch den anhaltenden Krieg mit der Ukraine entstanden ist.

In dem Bericht heißt es, dass Moskau auf nordkoreanische Arbeiter angewiesen ist, um eine massive Lücke zu füllen, die dadurch entstanden ist, dass unzählige russische Männer entweder in dem Konflikt getötet wurden oder immer noch am Krieg beteiligt sind. Die Informationen selbst stammen vom südkoreanischen Geheimdienst, der seitdem von nordkoreanischen Arbeitern unterstützt wird, die mit der BBC gesprochen haben und denen es seit Beginn des Krieges gelungen ist, aus Russland zu fliehen.

Insgesamt befragte BBC News sechs Arbeiter, die jeweils die gleichen Bedingungen beschrieben, darunter das Aufstehen um 6 Uhr morgens und der Zwang, bis 2 Uhr morgens am nächsten Morgen Hochhauswohnungen zu bauen, mit nur zwei freien Tagen im gesamten Jahr. Jeder, der während der Arbeitszeit schlafend angetroffen wurde, wurde angeblich geschlagen, und einige gaben sogar an, dass sich ihre Hände am Morgen verkrampften und vom letzten Tag unerbittlicher Arbeit gelähmt waren. Es wird auch erwähnt, dass die Arbeiter von einem nordkoreanischen Agenten begleitet werden, der ihnen sagte, sie sollten nicht reden oder irgendetwas betrachten, da "die Außenwelt unser Feind ist".

Die Zahl der Nordkoreaner, die in Russland arbeiten, scheint in letzter Zeit deutlich gestiegen zu sein, allein im Jahr 2024 wurden bis zu 13.000 weitere Arbeiter um das 12-fache in das Land geschickt. Den meisten wird nachgesagt, dass sie mit einem Studentenvisum in das Land reisen, um UN-Verbote zu umgehen.