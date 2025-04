Berichten zufolge will Paramount Spin-off-Filme für Sonic the Hedgehog drehen

HQ

Videospieladaptionen sind nach wie vor riesig, wie Filme wie A Minecraft Movie, The Super Mario Bros. Movie und Sonic the Hedgehog beweisen. Paramount, das Studio hinter den Sonic the Hedgehog-Filmen, weiß, dass es eine goldene Gans hat, und möchte, dass sie weiterhin Eier legt.

Einem Bericht von The Wrap zufolge will Paramount neben Sonic 4 weitere Sonic the Hedgehog-Filme entwickeln. Es wurde noch nichts Offizielles bestätigt, aber da Shadow the Hedgehog jetzt im Bild ist, würden die Fans den kantigen Antihelden gerne in seinem eigenen Projekt sehen.

Tails und Knuckles könnten auch in den Spin-off-Filmen auftauchen, da diese Charaktere bereits etabliert sind. Oder wir könnten völlig neue Gesichter in diesen Projekten sehen. Es gibt viele Charaktere, die von den Adaptionen noch unerforscht bleiben, und so gibt es viele Möglichkeiten mit Sonic the Hedgehog-Spin-off-Projekten. Vector der Krokodil-Krimi, irgendjemand?