Ein Bericht zeigt, dass der Name 'Donald' bei neugeborenen Kindern in den USA noch nie weniger beliebt war

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Ein ungewöhnliches System zur Bestimmung der Popularität eines Präsidenten legt nahe, dass Donald Trump bei den US-Bürgern nicht besonders geliebt wird, zumindest nicht unter Amerikanern, die im letzten Jahr Eltern geworden sind.

Ein Bericht von NOTUS, basierend auf Daten der Sozialversicherungsbehörde, zeigt, dass der Name "Donald" in der Geschichte der Vereinigten Staaten bei neugeborenen Kindern noch nie so beliebt war wie im vergangenen Jahr.

Laut der Bundesbehörde wurden im Jahr 2025, dem Jahr, in dem Trump seine zweite Amtszeit im Weißen Haus begann, weniger als 400 Anträge auf Sozialversicherungskarten für Babys mit dem Namen Donald eingegangen. In Florida, Trumps Heimatstaat, wurden 2025 nur 21 Babys Donald genannt.

'Donald' steht 2025 auf Platz 690 der beliebtesten Babynamen in den Vereinigten Staaten. Offenbar erreichte der Name "Donald" 1934 seinen Höhepunkt seiner Beliebtheit, zwölf Jahre bevor Donald Trump geboren wurde, als 30.400 Kinder diesen Namen erhielten. Er blieb bis in die 1990er Jahre ein sehr beliebter Name und blieb in den Top 100. Doch die Popularität nahm ab: Sie fiel 2004 auf Platz 263, dem Jahr, in dem Trumps TV-Show The Apprentice Premiere feierte; und 2016 auf Platz 489, dem Jahr, in dem Trump zum ersten Mal Präsident wurde.