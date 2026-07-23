Berichten zufolge unterzeichnen die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien ein "wegweisendes" Atomabkommen

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Neue Berichte behaupten, dass die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien sich auf ein Atomabkommen geeinigt haben, das als "Meilenstein" im Umfang gilt. Laut BBC News wird das Abkommen es dem Land im Nahen Osten ermöglichen, ein ziviles Nuklearprogramm zu entwickeln, aber letztlich Uran später anreichern zu können, um sowohl als Brennstoff in Kraftwerken als auch in Atombomben verwendet zu werden.

Das ist eine merkwürdige Angelegenheit, wenn man Präsident Donald Trumps entschlossene Haltung gegenüber anderen Staaten im Nahen Osten wie Iran und deren nuklearen Ambitionen betrachtet, aber die Berichte fügen hinzu, dass dies als ein "friedliches Nuklearkooperationsprogramm" gilt, das amerikanischen Unternehmen "großen Zugang zum saudischen Atomenergieprogramm" bieten wird.

Das US-Energieministerium hat angeblich auch eine "bilaterale Sicherungsvereinbarung" im Rahmen dieses Abkommens vereinbart, bevor sie hinzufügt, dass dies "die rechtliche Grundlage für eine jahrzehntelange, milliardenschwere Partnerschaft legen wird, die mehrere vorrangige wirtschaftliche und strategische Ziele, einschließlich der nuklearen Nichtverbreitung, vorantreibt."

Auch die saudische Regierung hat über das Abkommen gesprochen und festgestellt, dass dies "eine Erweiterung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Energiesektor darstellt".

Das Abkommen muss dem Kongress zur Überprüfung vorgelegt werden, bevor es weitergehen kann, aber wie man so schön sagt, Geld spricht...