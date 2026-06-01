Berichten zufolge kommt ein neues Apple TV, eine Siri-Remote-Aktualisierung ist möglich und man bereitet sich auch auf ein neues HomePod-Mini-Set vor.

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Der 9-to-5-Mac kann uns über die neueste Ausgabe des Power On-Newsletters berichten. Dementsprechend bereitet Apple sich darauf vor, später in diesem Jahr neue Versionen des Apple TV 4K und des HomePod mini auf den Markt zu bringen. Wir würden außerdem die nächste Generation von Siri in iOS 27 veröffentlichen. Diese Geräte werden größtenteils nur Chip-Upgrades sein, aber das Apple TV 4K könnte eine aktualisierte Siri-Fernbedienung erhalten.

Ein neuer Apple TV 4K und ein HomePod mini werden an Apples neue Apple Intelligence-Funktionen verknüpft. Diese Software ist nun für diesen Herbst geplant.

Es wird angenommen, dass das Apple TV 4K vom A15-Chip zum A17 Pro Chip gewechselt wird, und der HomePod mini vom S5-Chip zum S9-Chip einen Sprung bekommt. Was die neue Siri Remote des Apple TV 4K betrifft, ist unklar, wie umfangreich die Änderungen sein werden.

Es klingt also so, als hätte Apple endlich seinen KI-Rollout in Ordnung gebracht. Und wenn alles nach Plan läuft, sollten im Herbst aktualisierte Versionen des Apple TV 4K und des HomePod mini erscheinen.