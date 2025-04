Berichten zufolge istThe Wheel of Time ein Open-World-Videospiel in Arbeit

HQ

Während wir darauf warten, dass Amazon MGM Studios und Prime Video sich für eine vierte Staffel der Fantasy-Serie The Wheel of Time entscheiden, sieht es so aus, als ob die Zukunft für das Franchise rosig aussieht, denn jetzt ist ein Bericht im Umlauf, der darauf hindeutet, dass ein AAA-Open-World-Videospiel, das auf Robert Jordans Buchreihe basiert, in Entwicklung ist.

Laut Variety befindet sich das Spiel bei iwot Games in der Entwicklung und wird von Craig Alexander, dem ehemaligenWarner Bros. Games, geleitet. Es heißt, dass der Titel ein RPG sein wird und dass er schließlich auf PC und Konsolen debütieren wird, wenn er in etwa drei Jahren erscheint, nachdem die Entwicklung abgeschlossen ist.

Iwot Games ist der Videospiel-Zweig von iwot Studios, der Produktionsfirma, die bereits 2004 die Rechte an The Wheel of Time für Film, Fernsehen, Spiele und Comics erworben hat. Mit diesem Projekt im Hinterkopf scheint es wahrscheinlich, dass die Live-Action-Serie zurückkehren wird, da es so aussieht, als ob sich die Zukunft stark um die Fantasy-Welt drehen wird.