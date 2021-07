Berichten zufolge ist eine Live-Action-Pokémon-Serie bei Netlix in Entwicklung

Laut den Quellen von Variety entsteht beim Streaming-Anbieter Netflix derzeit eine Live-Action-Serie basierend auf der Pokémon-Lizenz. Die Serie soll sich erst in der Anfangsphase ihrer Entwicklung befinden, verantwortlich ist angeblich Joe Henderson, der Co-Showrunner der Amazon-Serie Lucifer. Er soll dieses Projekt laut der Variety als Autor und leitender Produzent betreuen. Abgesehen davon sind noch keine Details bekannt und deshalb müssen wir diese Meldung bis zur offiziellen Ankündigung mit Vorsicht betrachten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Pokémon eine Live-Action-Adaption hervorbringen. Meisterdetektiv Pikachu aus dem Jahr 2019 hat sich in den Kinos als großer Erfolg erwiesen und spielte an der Abendkasse über 360 Millionen Euro ein. Auf Netflix folgte 2020 ein CGI-Remake des allerersten Pokémon-Films, der anlässlich der Pokémon-Day-Feierlichkeiten beim Anbieter ausgestrahlt wurde. Es ist also zumindest denkbar, dass dieses neue Filmprojekt tatsächlich existiert.