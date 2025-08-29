Berichten zufolge hat Paramount ein Auge auf Call of Duty Filmrechte geworfen

HQ

Verfilmungen, die auf Videospielen basieren, sind heißer denn je, und neuen Gerüchten zufolge versucht Paramount nun, sich die Rechte an Call of Duty zu sichern. Berichten zufolge wird das Projekt intern als "oberste Priorität" für das Studio eingestuft, das darauf erpicht zu sein scheint, das digitale Schießpulver auf die Leinwand zu übertragen.

Die Reaktionen im Internet waren jedoch nicht besonders freundlich. Nachdem die Fans Wind von den Plänen von Paramount bekommen hatten, hagelte es Kritik, und viele fragten sich – zu Recht –, ob die Welt jetzt wirklich einen Call of Duty Film braucht. Einige ziehen sogar Parallelen zum schlecht aufgenommenen Borderlands-Film aus dem letzten Jahr.

Schließlich haben wir bereits Jahrzehnte von Kriegsfilmen, die genauso gut funktionieren wie "Call of Duty im Kino". Gleichzeitig könnte es einen möglichen Weg in die Zukunft durch Modern Warfare geben, das bereits für seinen filmischen Ansatz bekannt ist. Alternativ könnte Paramount versuchen, eine völlig neue Geschichte in die gleiche Richtung zu entwickeln.

Dennoch dominiert Skepsis die Diskussion, und die Idee eines weiteren "generischen Kriegsfilms" scheint niemanden zu begeistern. Was denkst du – wäre ein Call of Duty Film eine brillante Idee oder eine katastrophale?