Berichten zufolge erlaubt Meta den Mitarbeitern 30-minütige Pausen von seinem allsehenden Auge

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Meta macht einige Zugeständnisse in ihrem Plan, die Mausklicks und Tastenanschläge der Mitarbeiter im Namen von KI-Training zu verfolgen, wie Engadget berichtet. Intern ist dieses Projekt als Model Capability Initiative (MCI) bekannt.

Meta plant es, den Mitarbeitern zu erlauben, die Nachverfolgung bis zu 30 Minuten zu "pausieren", falls sie etwas Persönliches überprüfen müssen, wie in einem Memo für die Mitarbeiter des Unternehmens beschrieben. Einige Mitarbeiter können auch beantragen, das Programm komplett abzumelden, aber wie erwartet sind sie ein Sonderfall. Wie Remote-Mitarbeiter mit Bandbreitenprobleme, Menschen, die mit "sensiblem" Material zu tun haben, und diejenigen, die oft in Bereichen arbeiten, in denen sie Laptops nicht einfach an eine Stromquelle anschließen können.

Meta sah sich Protesten von Mitarbeitern wegen MCI ausgesetzt, das letzten Monat angekündigt wurde, kurz bevor das Unternehmen 8.000 Mitarbeiter entließ und Tausende andere in KI-fokussierte Rollen umstellte.

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, sagt, dass MCI eine gute Möglichkeit ist, KI-Modelle zu trainieren.

"Die durchschnittliche Intelligenz der Leute in dieser Firma ist deutlich höher als die durchschnittliche Gruppe von Leuten, die du für Aufgaben beauftragen kannst. --- nutzen wir das, um eine sehr große Menge Inhalte in das KI-Modell einzuspeisen, damit es lernen kann, wie kluge Menschen Computer nutzen, um Aufgaben zu erfüllen."