Berichten zufolge befindet sich der Xbox Game Pass auf Pause, da Drittentwickler angeblich Verträge storniert haben

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Die Befürchtungen vor dem Ende von Xbox Game Pass nehmen zu, da ein neuer Bericht behauptet, dass Drittanbieter-Entwickler, die sich in "fortgeschrittenen" Gesprächen mit Xbox befanden, ihre Verträge unter den Füßen genommen bekommen haben. Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass Game Pass in irgendeiner Form endet, scheint es für Drittentwickler derzeit keine Verträge zu geben, da die neue Xbox-Führung weiterhin ihre Zukunftsrichtung herausfindet.

Der Bericht stammt von dem ehemaligen Raw-Fury-Mitarbeiter Fernando Rizo, der in seinem Podcast The Business of Video Games sprach, in dem er sagte, dass Menschen, die "im Rahmen von Game Pass-Deals waren", die Gespräche schnell beendeten. Eurogamer sprach mit Rizo, um eine Klarheit zu erhalten, wobei er hinzufügte, dass er zwar keine Einsicht in die internen Gespräche von Microsoft hat, aber von vielen Entwicklern gehört hat, die offenbar Verträge hatten, die besagten, dass Verträge auf Eis gelegt wurden.

"Ich möchte auf keinen Fall überschätzen, was ich weiß – ich kenne keine internen Microsoft-Gespräche. Aber ich hatte mit mehreren Entwicklern gesprochen, die Game Pass-Deals in verschiedenen Verhandlungsphasen hatten und denen gesagt wurde, dass die Deals auf Eis gelegt wurden. Ich persönlich denke nicht, dass das der Tod von Game Pass oder so etwas ist, wahrscheinlich nur eine neue CEO, die sich unter den Schreibtisch legen will und alle sich auf eine Strategie einig sind, bevor das Game Pass-Team wieder mit dem Ausstellen von Schecks beginnt", sagte er.

Erwarten Sie also nicht, dass das Ende von Game Pass mit diesen Massenentlassungen einhergeht, aber vielleicht wird es zumindest in naher Zukunft stärker auf Xbox-First-Party-Elemente ausgerichtet. Während die Xbox Games Showcase in diesem Monat mit dem grünen Team wieder in Ordnung schien, scheint es, als hätten wir noch einige schwere Wachstumsschmerzen vor uns, bevor wir sehen, wie die Zukunft von Xbox aussieht.