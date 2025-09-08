Berichte deuten darauf hin, dass Grand Theft Auto VI auf Oktober rutschen könnte

HQ

Wie die meisten von euch inzwischen wissen, hat Rockstar den Mai nächsten Jahres als Veröffentlichungsdatum für das mit Spannung erwartete Grand Theft Auto VI festgelegt. Aber immer mehr glaubwürdige Stimmen in der Spieleindustrie zweifeln an diesem Zeitplan und behaupten, er sei einfach nicht realistisch. Einer von ihnen ist Tom Henderson von Insider Gaming, ein bekannter Insider mit einer soliden Erfolgsbilanz, wenn es um Leaks und frühe Informationen geht.

Laut Henderson besteht keine Chance, dass dieGrand Theft Auto VI bis Mai fertig sein werden. Stattdessen hält er einen späteren Zeitpunkt für viel wahrscheinlicher, wobei der Oktober der stärkste Kandidat ist. Jason Schreier von Bloomberg hat bereits angedeutet, dass sich die Fans auf weitere Verzögerungen einstellen sollten, und verwies auf den enormen Umfang und die Liebe zum Detail des Spiels sowie auf die Tatsache, dass es bereits einmal verschoben wurde, als Gründe, warum sich die Geschichte wiederholen könnte.

Henderson drückte es unverblümt aus:

"Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass er im Mai in die Kinos kommen wird. Aus irgendeinem Grund kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass GTA 6 im Mai erscheint. Weißt du, all das Gepolter und so weiter scheint es einfach nicht zu vermuten. Für mich persönlich denke ich, dass wir auf Oktober blicken."

Wenn sich dies bewahrheitet, wird es natürlich frustrierend für die Fans sein, die auf das nächste Rockstar-Epos warten. Dennoch ist der Entwickler dafür bekannt, Spiele erst dann zu veröffentlichen, wenn sie fertig sind, und angesichts des Stammbaums der Serie kann man davon ausgehen, dass sie wissen, was sie tun. Schließlich ist es nicht so, dass es an anderen Spielen mangelt, die uns beschäftigen, während wir warten.

Glaubst du, dass Grand Theft Auto VI sich wieder verzögern wird?