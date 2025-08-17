Berichte deuten darauf hin, dass Black Ops 7 für 70 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein wird

HQ

Der Preis, den wir für moderne Spiele zahlen, ist nach wie vor ein heißes Thema und ändert sich ständig. Shawn Layden argumentierte kürzlich, dass die Spielepreise mit jeder Konsolengeneration allmählich hätten steigen sollen, während Analyst Michael Pachter einen Preis von 100 US-Dollar für den Moloch Grand Theft Auto VI im nächsten Jahr vorhersagte.

Das kommende Call of Duty: Black Ops 7 könnte am ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein - aber für diejenigen, die es besitzen möchten, hat der bekannte Leaker billbil-kun Berichten zufolge Details zu den Preisen der verschiedenen Editionen erhalten. 70 US-Dollar für die Standard Edition und 99 US-Dollar für die teurere Vault Edition. Was genau die Vault Edition beinhaltet, ist noch unklar, aber Spekulationen deuten auf den Zugang zu kommenden DLCs und exklusiven Skins hin. Weitere Details erhaltet ihr diese Woche auf der Gamescom.

Microsoft sah sich bereits Anfang des Jahres mit Gegenreaktionen konfrontiert, als The Outer Worlds 2 als erster Titel des Unternehmens mit einem empfohlenen Preis von 80 US-Dollar angekündigt wurde. Das haben sie schnell wieder zurückgenommen. Die Preisangaben für Call of Duty: Black Ops 7 haben daher Theorien ausgelöst, dass Microsoft diese Kontroverse nicht wiederholen will – und sich für etwas Sichereres entschieden hat.

Wo liegt deine Schmerzgrenze beim Kauf von Spielen?