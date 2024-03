Bericht: XDefiant steckt in der Vorhölle fest

HQ

Es gab die Hoffnung, dass Ubisofts Call of Duty -ähnlicher Arena-Shooter XDefiant noch vor Ende dieses Geschäftsjahres (das Ende dieser Woche endet) erscheinen würde. Dies wurde anscheinend in einem Finanzbericht zu Beginn des Jahres bestätigt, aber jetzt scheint es höchst unwahrscheinlich, dass dies der Fall sein wird.

Insider Gaming hat erklärt, dass sich der Shooter in einer Art Schwebe befindet, da die Führungskräfte von Ubisoft immer wieder Änderungen und Funktionen vornehmen, die integriert werden müssen, um das Spiel mehr wie Call of Duty aussehen zu lassen. Dies wiederum hat dazu geführt, dass Entwickler interne Fristen verpasst haben und das Spiel immer wieder verschoben wurde, während das Team vor der Herausforderung steht, dem Spiel in letzter Minute weitere Systeme hinzuzufügen, was in der Regel zu Problemen führt, die den Build zerstören und behoben werden müssen.

Was dies für die tatsächlichen Veröffentlichungspläne von XDefiant bedeutet, heißt es in dem Bericht, dass selbst Ubisoft zum aktuellen Zeitpunkt keinen klaren Plan hat, wann das Spiel erscheinen wird. Das Spiel ist anscheinend nicht in Gefahr, abgesetzt zu werden, aber es gibt auch keine internen Veröffentlichungstermine, auf die man sich freuen kann.