Bericht: XDefiant erreicht acht Millionen Spieler in einer Woche

HQ

Letzte Woche wurde XDefiant endlich veröffentlicht, mit etwas gemischten Kritiken. Aber die Spieler waren offensichtlich neugierig und nur eine Woche nach der Premiere berichtet Insider Gaming nun, dass es rund acht Millionen Spieler erreicht hat.

Ubisoft hatte hohe Erwartungen an den Titel und laut derselben Quelle war es das Ziel, fünf Millionen Spieler in einem einzigen Monat zu erreichen - aber das tatsächliche Ergebnis war in nur einer Woche um mehr als 50 % höher.

Hast du XDefiant schon selbst ausprobiert und gibt es etwas, das Ubisoft deiner Meinung nach ändern sollte?