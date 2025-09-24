Bericht: Xbox-Spieler spielen mehr verschiedene Titel als PlayStation- und Steam-Nutzer

HQ

Game Pass hat natürlich verändert, wie viele von uns ihre Spiele konsumieren. Da Abonnenten immer Zugriff auf eine riesige Bibliothek von Klassikern sowie viele der neuesten Veröffentlichungen haben, besteht kein finanzielles Risiko, sie auszuprobieren.

Dies lässt vermuten, dass Game Pass Benutzer mehr spielen als andere, aber ist das wirklich der Fall? Ampere Analytics (danke an Windows Central) hat nun in einem neuen Bericht herausgefunden, dass Xbox-Nutzer im vergangenen Monat durchschnittlich 5,7 verschiedene Spiele gespielt haben. Das ist etwas mehr als Steam Benutzer, die 4,5 Spiele gespielt haben, und zwei mehr als die 3,7 Spiele, die von PlayStation 5-Spielern gespielt wurden.

Einige mögen argumentieren, dass dies ein guter Monat für Xbox und ein schlechter für die anderen Formate war, aber Ampere Analytics kommentiert dies auch und schreibt, dass die gleiche Beziehung "seit Beginn des Ampere-Trackings im August 2022 der Fall ist".

Wenn es um die Spielzeit geht, sieht das Bild jedoch anders aus, und der Bericht stellt fest, dass die Spielzeit für Xbox-Spieler "weitaus veränderlicher ist als auf den anderen Plattformen und stark vom Call of Duty-Zeitplan beeinflusst wird". In Bezug auf die gespielten Stunden spielten PlayStation 5-Nutzer mit 12,7 Stunden am längsten. im Vergleich zu 11,9 Stunden für Steam und 7,7 Stunden für Xbox.