Bericht: Xbox plant weiterhin eine First-Party-Handheld-Konsole

HQ

Wie die Nintendo Switch vor fast einem Jahrzehnt bewiesen hat, legen manche Spieler viel mehr Wert darauf, ihre Lieblingstitel unterwegs zu nehmen, als sie mit den schnellsten FPS-Raten oder der besten Grafik laufen zu lassen. Seit das Steam Deck richtig durchgestartet ist, wetteifern viele Unternehmen darum, den nächsten großartigen Handheld-PC/-Konsole zu liefern. Letztes Jahr hat uns Xbox seine Premium-Version mit dem ASUS ROG Xbox Ally X und Xbox Ally angeboten.

Auch wenn man denken könnte, dass diese beiden Handhelds für Xbox ausreichen würden, bietet Windows Centrals Jez Corden eine andere Herangehensweise. Seiner Aussage nach plant Xbox noch einen eigenen First-Party-Handheld, aber diese Pläne werden derzeit verschoben.

Der nächste große Fokus liegt auf der kommenden Xbox-Heimkonsole. Diese Next-Gen-Maschine steht derzeit in Microsofts Gaming-Abteilung an der Hauptpriorität. Wenn Sie einen Blick darauf werfen wollen, wie die Next-Gen-Xbox auf ihrem Startbildschirm aussehen wird, sagt Corden, Sie hätten einen Blick auf die ASUS ROG Xbox Ally geworfen, denn deren Windows-Integration und der Fokus auf das Gaming zeigen die Verbindung der Funktionen, die Xbox in seinen nächsten Konsolen haben möchte.