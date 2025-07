Bericht: Xbox-Manager hat unmögliche Bedingungen für Studios festgelegt und die Blutung "ist noch nicht vorbei"

HQ

Wenn Sie dachten, dass die Entlassung von 20 % der Xbox-Belegschaft auf einen Schlag schrecklich ist (das ist es auch), haben wir wieder schlechte Nachrichten. Oder zumindest die Erwartung schlechter Nachrichten.

Der Windows Central-Journalist und regelmäßige Xbox-Insider Jez Corden twitterte am Wochenende, dass Microsofts Finanzchefin Amy Hood ein absolut "unrealistisches" Gewinnziel für Xbox festgelegt hat und dass das Nichterreichen dieses Ziels in Zukunft wahrscheinlich zu weiteren Entlassungen innerhalb der Abteilung führen wird.

"Microsoft-Finanzchefin Amy Hood hat Xbox eine völlig unrealistische finanzielle Anforderung gestellt, die der Abteilung weiterhin schaden wird. Das ist noch nicht vorbei."

Im selben X-Thread schaltet sich der The Verge-Redakteur Tom Warren in das Gespräch ein, indem er darauf hinweist, dass die Übernahme von Activision Blizzard King Microsoft gezwungen hat, engere Margen festzulegen, um diese Investition angesichts der Tatsache, dass Game Pass immer noch nicht das Geld verdient, das es erwartet, was Corden nicht akzeptiert.

Auf jeden Fall scheint das Ausbluten von Entwicklern und geschlossenen Projekten innerhalb von Xbox noch nicht vorbei zu sein.