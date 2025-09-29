Bericht: Xbox Cloud Gaming ist nach Auflösungserhöhung "wirklich beeindruckend"

HQ

Xbox Cloud Gaming gibt es nun schon seit einigen Jahren und ist ein ziemlich gut etablierter Dienst. Viele Leute mögen es, vor allem, weil es nicht viel Verzögerung gibt, aber es gibt Konkurrenten, die eine höhere Auflösung bieten. Deshalb waren viele Menschen froh, als kürzlich bekannt wurde, dass die Auflösung des Dienstes für diejenigen, die es wünschen, auf 1440p erhöht wurde.

Jetzt hat Digital Foundry die Technologie genauer untersucht, um zu sehen, ob 1440p über die Cloud so funktioniert, wie es sollte, und ob es Nachteile gibt, es auf diese Weise zu betreiben. Glücklicherweise scheinen sie mit dem, was Microsoft erreicht hat, sehr zufrieden zu sein:

"Ich habe Avatar: Frontiers of Pandora eine halbe Stunde lang gespielt, eine Stunde oder so, und ich habe tatsächlich einen bestimmten Spielstand gespielt, bei dem ich weiß, dass es eine Menge Volumetrie gibt. Das ist eine dramatische Verbesserung, würde ich sagen, gegenüber der xCloud.

"Um ehrlich zu sein, würde ich immer noch das native Series-S-Erlebnis wollen, aber das hier ist so viel besser. Die Latenz scheint nicht beeinträchtigt zu werden, und das war schon immer eines der guten Dinge an einer voll funktionsfähigen xCloud, dass die Latenz nicht allzu schlimm war."

Er fasst es zusammen, indem er es mit einem früheren Benchmark vergleicht, und kommt zu dem Schluss, dass Xbox-Gaming über die Cloud jetzt wirklich beeindruckend ist:

"Man kann sich Toms Artikel dazu von damals ansehen, wo er dort die Vorarbeit geleistet hat. Die Latenz war deutlich niedriger als beim Streaming mit PlayStation 4-Äquivalent, das man seltsamerweise nur auf einer PlayStation streamen kann. Also ja, das sieht alles sehr, sehr beeindruckend aus."

Haben Sie den aktualisierten Xbox-Cloud-Dienst schon ausprobiert?