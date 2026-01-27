Bericht: WWE 2K26 Veröffentlichungsdatum, Plattformen enthüllt

Während die offizielle Enthüllung des Spiels erst am Freitag, dem 30. Januar, erscheint, da die Fans unruhig werden und mehr Informationen zu WWE 2K26 wollen, hat ein sonst zuverlässiger Leaker geliefert. Wir kennen Billbil-kun gut aus der Welt der Spieleberichterstattung, und jetzt haben wir von ihm eine Menge frische Informationen zum Veröffentlichungsdatum und den Plattformen von WWE 2K26 erhalten.

Laut den Informationen von billbil-kun, die auf Dealabls veröffentlicht wurden, wird WWE 2K26 am 13. März 2026 veröffentlicht. Das ist nur einen Tag vor der Veröffentlichung des letztjährigen WWE-Spiels, das am 14. März erschienen ist. Am Veröffentlichungstag wird es außerdem als Nintendo Switch 2-Spiel verfügbar sein.

Vorbestellungen werden veröffentlicht, wenn das Spiel am 30. Januar enthüllt wird, komplett mit Modi, Grafik und mehr. Wir wissen bereits, dass das Spiel drei Special Editions haben wird, die sich auf Triple H in der King of Kings Edition, WCW gegen die damalige WWF in der Monday Night War Edition und die Stars der 2000er in der Attitude Era Edition konzentrieren. Haltet die Augen offen für das Ende der Woche.