Bericht: Wonder Woman 3 wurde heruntergefahren

Es sieht so aus, als ob Gal Gadots Zeit als Wonder Woman zu Ende geht, oder zumindest, wenn es nur um Solo-Ausflüge als Charakter geht. Der Hollywood Reporter hat einen Bericht veröffentlicht , in dem es heißt, dass der dritte Film von Patty Jenkins nicht weitergeführt wird und "in seiner aktuellen Inkarnation als tot gilt".

Während viele Gadots Darstellung von Wonder Woman wahrscheinlich als einen der Höhepunkte der früheren Iteration des DC Extended Universe sehen werden, kommt dies alles, da James Gunn und Peter Safran die Leitung der Unterhaltungsbemühungen von DC übernommen haben, und es scheint, als ob der Kurs korrigiert wird (zumindest hoffentlich). Selbst einige der helleren Flecken im früheren Ansatz werden ausgelöscht.

Es sollte hinzugefügt werden, dass Jenkins angeblich ihre Pläne für den dritten Auftritt eingereicht hatte und dass der Film danach eingestellt wurde, da er "nicht zu den neuen (aber sich immer noch entfaltenden) Plänen passte".

Es wird erwartet, dass Warner Bros. Dutzende Millionen Dollar sparen wird, indem er den Film nicht vorantreibt, und was die nächsten Schritte für Gadots Wonder Woman betrifft, so wurde nur gesagt, dass "keine Entscheidung über die nächsten Schritte getroffen wurde".