Bericht: Will Smith wurde von Chris Rock Comedy Special verletzt und fand die Show peinlich

Das Leben muss hart sein als Multimillionär in Hollywood, der arme Will Smith. Anscheinend wurde der Schauspieler von Chris Rocks neuestem Comedy-Special schwer verletzt und deutete sogar an, dass er die ganze Show unglaublich peinlich fand. Eine Quelle, die in engem Kontakt mit dem Superstar steht, kommentierte die Angelegenheit gegenüber Entertainment Tonight und sagte:

"Will ist peinlich berührt und verletzt von dem, was Chris in seinem Netflix-Special über ihn und seine Familie gesagt hat. Er hat es nicht gesehen, aber er ließ sich von Leuten erzählen, was Chris gesagt hat... Es ist überall, wenn man online und in den sozialen Medien schaut, also haben Will und Jada Kommentare dazu gesehen."

Die Person erwähnte auch, dass Will nur möchte, dass jeder loslässt, was passiert ist, und sich auf andere Dinge konzentriert.

"Will hat sich bei Chris entschuldigt und möchte, dass Chris es loslässt... Will hat an sich gearbeitet und ist von den Oscars für 10 Jahre gesperrt. Er hat das Gefühl, dass das genug ist und möchte, dass Chris weitermacht, damit er und alle anderen es auch können."

Smith fand es auch geschmacklos, dass Netflix in die ganze Sache involviert war und versteht nicht, wie ein so großes Unternehmen mit dieser Art von " Humor unter der Gürtellinie" einverstanden sein kann.

"Will ist auch verärgert, dass Netflix ein Teil davon war und denkt, dass Chris, der Jada wieder beleidigt, unter der Gürtellinie ist... Er ist verärgert, dass Netflix Chris diese Plattform gegeben hat, um diese Nachrichten zu teilen, und findet es geschmacklos."

Unglaublich lächerlich natürlich und all dieses Jammern macht die Situation für den Schauspieler kaum besser.

Was denkst du, wie lange sollte Smith für sein Oscar-Spektakel "bestraft " werden und waren die Nachwirkungen ausreichend?