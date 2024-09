Bericht: Weitere Details zum neuen Battlefield wurden enthüllt

HQ

Das nächste Battlefield ist auf dem Weg, und in letzter Zeit haben wir mehr darüber erfahren. Von unserem ersten Blick auf einige Konzeptzeichnungen des Spiels bis hin zur Enthüllung, dass es in einem modernen Setting spielen wird, kommen immer mehr Informationen auf uns zu.

Nun kommen einige neue Details durch einen Bericht von Tom Henderson von Insider Gaming. In einem Beitrag auf seiner Website gibt Henderson an, dass das Spiel irgendwann zwischen 2027 und 2030 stattfinden wird und verschiedene Orte auf der ganzen Welt einbeziehen wird, einschließlich Gibraltar (der Ort, der in der Konzeptzeichnung angeteasert wird).

Was den Mehrspielermodus betrifft, so sollen bei der Veröffentlichung 45 Waffen neben 10 Karten verfügbar sein, und das Spiel wird Levelution (Zerstörung) auf eine Weise verwenden, die wir noch nie zuvor in Battlefield gesehen haben, indem es sich auf das Kaliber deiner Waffe verlässt, um die Umgebung zu zerstören, ähnlich wie bei Rainbow Six: Siege.

Aktuell wird Battlefield 6 als Name des Spiels in Betracht gezogen, aber anscheinend hat sich das Team noch nicht vollständig für seinen Titel entschieden. Wie immer sollte man diese Behauptungen mit Vorsicht genießen, da sie nicht aus einer offiziellen Quelle stammen, aber Henderson ist in der Regel sehr solide mit Informationen.