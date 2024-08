Bericht: Warner Bros. hat große Pläne für Looney Tunes ab 2028

HQ

Finanziell läuft es bei Warner Bros. Discovery derzeit nicht gut. In letzter Zeit gab es zwar einige Aufwärtstrends, aber wie Puck News berichtet, könnte das Unternehmen eher früher als später einen Notverkauf in Betracht ziehen, um seine Haut zu retten.

Der europäische TV-Markt könnte zum Verkauf stehen, ebenso wie die Spielesparte des Unternehmens und seine Produktionsstudios. Aber eine Sache, von der nicht erwartet wird, dass sie zum Verkauf steht, ist das geistige Eigentum von Warner Bros. David Zaslav bemerkte einmal, dass WB 40 % des weltweit beliebtesten geistigen Eigentums besaß und nicht vorhatte, irgendetwas davon loszulassen, selbst nicht genutztes geistiges Eigentum wie Looney Tunes.

Laut Puck hat der neue Leiter des Animationsstudios, Bill Damaschke, große Pläne für Looney Tunes, und es wird erwartet, dass 2028 das Jahr ist, in dem dieser Plan in die Tat umgesetzt wird. Wird es ausreichen, um WB wieder in den grünen Bereich zu bringen? Wir müssen abwarten und sehen.