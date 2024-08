Bericht: Warner Bros. arbeitet an einem Spiel, das im The Batman Universum spielt

Bei Warner Bros. läuft es im Moment nicht gut. Trotz einiger jüngster Einbrüche bei seinen Multimedia-Dienstleistungen und -Produkten entspricht der Aktienkurs laut einem Bericht von Puck News einfach nicht den Erwartungen, aber das wird das Unternehmen nicht davon abhalten, neue Dinge auszuprobieren, um sich wieder in den grünen Bereich zu bringen.

Nach dem Erfolg von Hogwarts Legacy ist es möglich, dass die Rückkehr zum Ruhm in Videospielen liegt. Nicht alles ist gut in der Gaming-Abteilung von Warner Bros., aber es gibt Pläne,The Batman das Universum von Matt Reeves um ein Spiel zu erweitern.

Wir wissen bereits, dass wir bald die TV-Serie The Penguin bekommen, um das The Batman -Universum zu erweitern, bevor wir eine Fortsetzung des Hits aus dem Jahr 2022 bekommen, und es scheint, dass Warner Bros. viele seiner Eier in den The Batman -Korb wirft.

