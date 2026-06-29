Bericht: VW will 100.000 Arbeiter entlassen und vier Fabriken schließen

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Volkswagen hat bereits angekündigt, dass sie 50.000 Arbeitsplätze abbauen wollen, aber ein neuer Bericht legt nahe, dass dies verdoppelt werden könnte.

Dies stammt von Manager Magazin, der behauptet, dass VW nicht nur über 100.000 Arbeitsplätze abbauen wird, sondern auch vier Fabriken schließen wird; Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm.

Diese Standorte bauten alles vom ID. 4 über den Audi e-tron GT bis hin zum Cupra Born.

Derselbe Bericht behauptet, VW befinde sich in eine Phase der strukturellen Umstrukturierung, in der die Kernmarke ausgegliedert und vom VW-Konzern getrennt werden könnte, was auch bedeuten würde, dass sie separat an der Börse gelistet würde.

Die Gruppe konsolidiert Plattformen, kürzt überlappende Modelle und optimiert die Entwicklung bei Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda und Cupra. Führungskräfte argumentieren, dass das Unternehmen über Jahre der Expansion zu kompliziert geworden sei und nun mit weniger Varianten, schnellerer Entscheidungsfindung und geringeren Gemeinkosten arbeiten muss.