Bericht: Verzögerung von Grand Theft Auto VI könnte erhebliche Folgen für die Gaming-Branche haben

Wenn alles nach Plan läuft – was wir aufrichtig hoffen – wird Grand Theft Auto VI diesen Herbst veröffentlicht. Es könnte sehr wohl der größte Videospiel-Launch in der Geschichte werden, mit dem Potenzial, innerhalb des ersten Jahres einen Umsatz von über 3 Milliarden US-Dollar zu generieren.

Aber das Spiel von Rockstar wird nicht nur mit Spannung erwartet, sondern ist auch etwas, das viele Spielefirmen fürchten. Weil Grand Theft Auto VI einen langen Schatten wirft, und kein anderer Entwickler wird auch nur annähernd etwas Neues veröffentlichen wollen. Dies zwingt viele Studios, ihre bevorstehenden Veröffentlichungen um das Spiel herum zu planen, was auch ein großes Risiko darstellt – vor allem, wenn Grand Theft Auto VI am Ende verzögert wird.

Ben Foster, Senior Consultant beim Analyseunternehmen Newzoo, beschrieb kürzlich, wie eine Verzögerung der Markteinführung von GTA VI verheerende Folgen für viele andere Unternehmen in der Branche haben könnte. Wenn das Spiel um mehrere Monate verschoben würde, könnte dies ein schwarzes Loch schaffen - eine massive Lücke im Veröffentlichungsplan - und die Studios dazu zwingen, entweder in einer Zeit geringerer Marktaktivität zu starten oder ihre eigenen Titel ganz zu verschieben.

In einem Interview mit PC Gamer sagte Foster:

"Wenn du eine Spielefirma bist, die den Atem anhält und darauf wartet, dass GTA 6 erscheint, und sich dann um drei, vier, fünf, sechs Monate verzögert, was machst du? Man muss entweder in der Lage sein, in das große schwarze Loch zu starten, das jetzt offen gelassen wurde, oder man muss seine Run-Rate um weitere sechs Monate verlängern - ich bin mir sicher, dass einige Unternehmen als Folge davon zusammenbrechen werden, oder?"

Kurz gesagt, eine Verzögerung würde sich nicht nur auf Take-Two Interactive auswirken – sie könnte weitreichendere Auswirkungen auf die gesamte Branche haben, was diesen Herbst möglicherweise zu einem trockenen und ereignislosen Herbst für die Spiele machen könnte. Hoffen wir also alle, dass Grand Theft Auto VI rechtzeitig fertig wird.

Wie gespannt sind Sie auf Grand Theft Auto VI ?