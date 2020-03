Bericht: Valve Index wird nächste Woche wieder zum Verkauf angeboten

Der reine VR-Shooter Half-Life: Alyx wird am 23. März auf dem PC landen und die Rückkehr der Science-Fiction-Serie scheint derzeit einige Leute umherzutreiben. Den Umsatz der VR-Headsets konnte das Game schon entsprechend anheben, wobei Valves eigenes Index-Modell aufgrund einiger plattformspezifischer Vorteile (relativ kleine, sollte hinzugefügt werden) wohl am begehrtesten zu sein scheint. Auf konkurrierenden Headsets findet man ähnliche Funktionen, doch die hohe Nachfrage am Spiel hat zu Lieferengpässen der Index geführt und die anhaltende Gesundheitskrise rund um das Coronavirus hilft dieser Situation nicht unbedingt.

Nun berichtet Rock Paper Shotgun, dass eine neue Serie der Headsets in den Verkauf gehen wird. Die Quelle des Gerüchts ist ein Beitrag aus der Steam-Datenbank, der besagt, dass Valve Index VR-Kits in der kommenden Woche wieder für den Verkauf freigegeben werden. Allerdings erwartet Valve nicht, die hohe Nachfrage mit dieser Lieferung auch nur ansatzweise erfüllen zu können. Diese Meldung soll auf eine offizielle Pressemitteilung hervorgegangen sein, die offenbar an vereinzelte Spieler in den USA gesendet wurde. Obwohl das alles nur ein Gerücht ist, ist es unbestreitbar, dass sich Fans auf das neue Half-Life freuen, wenn sie dafür sogar über 1000 Euro Anschaffungspreis in Kauf nehmen.