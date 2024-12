Bericht: Ubisofts Zukunft bleibt umstritten: Familie Guillemot und Tencent können sich immer noch nicht auf Kaufvertrag einigen

HQ

Ubisoft befindet sich nun schon seit vielen Monaten auf einem Drahtseilakt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben sich praktisch alle Veröffentlichungen der letzten Jahre finanziell nicht so gut entwickelt, wie es sich das französische Unternehmen (das eine bedeutende Beteiligung am chinesischen Konzern Tencent hält) erhofft hatte. Skulls and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown, XDefiant (das bereits begonnen hat, sich zu schließen), die Verzögerung von Assassin's Creed: Shadows... Es sind schwierige Zeiten für den Videospielriesen, der weltweit schätzungsweise 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, und die Aktionäre drängen auf einen Wechsel an der Spitze des Vorstands. Das heißt, um die Gründerfamilie des Studios, die Trottellummen, zu vertreiben.

In den letzten Wochen wurde viel von einer geplanten Übernahme von Ubisoft gesprochen, die das Unternehmen aus den privaten Händen nehmen würde. Aber wir wissen jetzt aus Reuters-Quellen, dass ein Deal zwischen den beiden Mehrheitspartnern, Guillemot Brothers und Tencent, immer noch nicht zustande kommt. Die Familie Guillemot will ihren Sitz im Vorstand behalten, während Tencent seine Unterstützung aufschiebt, bis eine Verbesserung seiner Rolle im Vorstand garantiert ist. In der Zwischenzeit schwebt das Gespenst einer feindlichen Übernahme über dem Betrieb...

Und was bedeutet das für uns, die Spieler? Naja, im Moment nichts. Assassin's Creed Shadows soll im Februar 2025 erscheinen, aber die Folgen schlechter Entscheidungen in der Spieleentwicklung haben mehrere Teams zu Fall gebracht, darunter The Lost Crown und in jüngerer Zeit die beiden Studios, die für den gescheiterten Helden-Shooter XDefiant verantwortlich sind.

