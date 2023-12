Bericht: Ubisoft wurde letzte Woche Opfer von Hackerangriffen

HQ

Im vergangenen Jahr gab es in der Spieleindustrie sicherlich keinen Mangel an groß angelegten Lecks, und viele von ihnen wurden durch illegale Einbrüche von Hackern durchgeführt. Etwas, das Insomniac erst vor ein paar Tagen getroffen hat, und laut einem Bericht stand auch Ubisoft kurz davor, das Gleiche zu erleben.

Fast 900 GB sollten gestohlen werden, wurden aber im letzten Moment vernichtet, als Ubisoft auf den Verstoß aufmerksam wurde, was das Studio nun intern untersuchen soll. Ob es dem Täter am Ende überhaupt gelungen ist, an Daten zu gelangen, ist noch unklar und Ubisoft hat (noch) kein offizielles Statement abgegeben.