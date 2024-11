Bericht: Ubisoft will alle 6 Monate ein Assassin's Creed-Spiel veröffentlichen

HQ

Viele Spiele-Franchises brauchen Jahre um Jahre, um einen neuen Eintrag zu finden. Grand Theft Auto VI ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung. The Elder Scrolls VI entzieht sich weiterhin und ich werde wahrscheinlich graue Haare bekommen, bevor Fallout 5 erscheint. Assassin's Creed wird jedoch nicht diesen Weg gehen, sondern uns stattdessen wie ein Lauffeuer mit Inhalten bewerfen.

Zumindest sagt das Tom Henderson von Insider Gaming. Im Xbox Two +1-Podcast verrät Henderson, dass Ubisoft viele Assassin's Creed-Spiele veröffentlichen will. Wir wissen bereits, dass viel in Arbeit ist, aber es gibt Pläne, die noch weiter gehen, als das, was wir wissen.

"Sie haben Assassin's Creed Shadows, sie haben auch Assassin's Creed Invictus nächstes Jahr, Assassin's Creed Hexe, Assassin's Creed: Black Flag Remake, und sie planen, in den nächsten zehn Jahren etwa alle sechs Monate ein neues Assassin's Creed zu machen, glaube ich." sagte Henderson.

Wir haben in diesem Jahr noch kein Assassin's Creed-Spiel gesehen, da Assassin's Creed Shadows auf 2025 verschoben wurde. Aber, abgesehen von den Verzögerungen, hat Ubisoft bereits erwähnte Pläne für kleinere und größere Titel innerhalb der Marke Assassin's Creed, was bedeutet, dass wir in einem bestimmten Jahr einen von jedem bekommen könnten, um unsere Bedürfnisse im Bereich der historischen Fiktion zu befriedigen.