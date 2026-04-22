Bericht: Ubisoft hat seinen Konkurrenten Animal Crossing eingestellt

Wie wir bereits berichtet haben, wollte Ubisoft in das äußerst lukrative und superbeliebte Lebenssimulations-Genre einsteigen (zu dem unter anderem Nintendos zwei kürzlich erschienene Titel gehören, Pokémon Pokopia und Tomodachi Life: Living the Dream). Ubisofts Projekt hieß Alterra, wurde jedoch nie offiziell angekündigt und wird es offenbar auch nie kommen.

Insider Gaming berichtet nun, dass das Spiel einfach abgesagt wurde. Angeblich geschah dies gestern, woraufhin die Mitarbeiter von Ubisoft Montreal für den Tag nach Hause geschickt wurden. Bisher wurden keine Entlassungen angekündigt, aber es besteht natürlich ein offensichtliches Risiko, dass sie jetzt kommen, da sie kein Spiel mehr haben, an dem sie arbeiten können.

Wenn die Informationen korrekt sind (die Quelle gilt als zuverlässig), besteht eine gute Chance, dass Bilder und Details irgendwann online durchsickern, und laut Quellen von Insider Gaming ist dies eine Beschreibung des Titels, die wir nie genießen werden:

"Alterra war ein Social-Sim-Spiel, das von Animal Crossing inspiriert wurde. Das Spiel bot einen Voxel-Kunststil und Mechaniken ähnlich Minecraft, bei denen Spieler mit gesammelten Materialien bauen konnten, was sie wollten."