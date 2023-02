Bericht: Ubisoft hat keine Pläne für The Division 3

HQ

Das erste The Division wurde für seine unglaubliche Grafik bekannt, hatte aber auch ein ziemlich einzigartiges Konzept für ein Live-Service-Spiel, das wirklich unterhaltsam zu spielen war. Mit The Division 2 hat Massive Entertainment so ziemlich alles verbessert und es wurde gut aufgenommen und verkaufte sich auch ziemlich gut, wobei die Serie im Jahr 2021 über 40 Millionen Spieler erreichte . Aber es verkaufte sich immer noch weniger als Ubisoft erwartet hat und die Unterstützung war eine gemischte Tasche.

The Division 2 wurde bereits 2019 ins Leben gerufen, was jetzt vier Jahre her ist, aber bisher haben wir keine Gespräche über The Division 3 gehört, und der Smartphone-Titel The Division Resurgence und das Free-to-Play-Projekt The Division: Heartland sind die einzigen neuen Dinge, die mit dem Franchise bestätigt wurden. Heartland wird von Red Storm Entertainment entwickelt, während Massive Entertainment an Avatar: Frontiers of Pandora und einem noch nicht enthüllten Star Wars-Titel arbeitet.

Jetzt berichtet Insider Gaming , dass ihre Quellen bestätigt haben, dass sich bei Ubisoft kein The Division 3 in der Entwicklung befindet, und das bedeutet, dass wir für einige Zeit kein neues Hauptspiel im Franchise erwarten sollten. Die Entwicklung von AAA-Spielen ist zeitaufwendig und dauert mindestens drei Jahre, was bedeutet, dass ein Best-Case-Szenario eine Veröffentlichung 2027 wäre, wenn sie jetzt beginnen würden (was sie eindeutig nicht sind).

Es scheint, als müssten sich The Division-Fans auf absehbare Zeit mit The Division Resurgence und The Division: Heartland begnügen.