Bericht: Ubisoft gibt grünes Licht für neues The Crew-Abenteuer

Ubisoft treibt weiter voran und hat nun scheinbar grünes Licht für ein neues Spiel in der The Crew -Serie gegeben, so ein glaubwürdiger Insider-Bericht. Erwarten Sie jedoch nicht, dass Sie in absehbarer Zeit die Gelegenheit haben werden, es zu spielen, da das Spiel auf die nächste Konsolengeneration abzielt und daher noch einige Jahre entfernt ist.

The Crew Motorfest ist, wie wir wissen, das neueste Spiel der Serie, das relativ gut aufgenommen wurde, mit ein paar zu vielen Elementen, die aus der Forza Horizon -Serie entlehnt wurden. Wenn Sie die Rezension verpasst haben, können Sie sie hier lesen.

Wo hoffen Sie, dass das nächste The Crew gesetzt wird, wieder in den Vereinigten Staaten oder anderswo?