Bericht: Toys for Bob hat neue Projekte in Arbeit, die von Microsoft unterstützt werden

HQ

Als Microsoft ankündigte, dass 1.900 Mitarbeiter aus der Gaming-Abteilung, vor allem Activision Blizzard, ihren Job verlieren würden, gehörte Toys for Bob (Skylanders, Crash Bandicoot: Nsane Trilogy ) zu denen, die am stärksten betroffen waren. Es gab sogar Gerüchte, die behaupteten, dass das Studio für immer geschlossen werden könnte, nachdem sie ihr Büro geschlossen hatten.

Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen und jetzt hat uns der Crash/Spyro-Youtuber Canadian Guy Eh mehr über das Schicksal von Toys for Bob erzählt. Es stellte sich heraus, dass sie ziemlich geschrumpft sind und von 86 auf 50 Leute gestiegen sind. Die Schließung des Büros war geplant, da der Mietvertrag für einen alten Flugplatzhangar auslief, der ihnen viel zu groß war, da sie stattdessen eine Remote-Lösung wollten. Es wird auch behauptet, dass das Studio Projekte am Brauen hat und sie am Ende wieder wachsen könnten, da " Microsoft sich Toys for Bob und ihrer IP verschrieben hat, also keine Sorge".

Dies sind zwar keine bestätigten Informationen, aber der Kanadier Guy Eh gilt als seriöser Kanal, und hoffentlich bedeutet dies, dass wir in Zukunft mehr farbenfrohe Abenteuer von Toys for Bob bekommen werden. Dürfen wir ihnen vorschlagen, einen Blick auf ein bestimmtes und sehr seltenes Bären-und-Vogel-Duo zu werfen, nach dem Gamer oft fragen, jetzt, da sie ein Teil von Microsoft sind...?