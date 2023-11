Bericht: The Last of Us Staffel 2 legt fest, wer Abby spielen wird

HQ

The Last of Us Staffel 2 könnte seine Abby gefunden haben. Die am meisten erwartete Ergänzung der zweiten Staffel der Serie könnte von Kaitlyn Dever gespielt werden. Das sagt zumindest Brancheninsider Jeff Sneider, der glaubt, dass HBO das "Dever-Fieber" gepackt hat.

Die Fans könnten zögern, Dever als Abby zu akzeptieren, da ein Blick auf die Schauspielerin uns verrät, dass sie nicht so kräftig und körperlich imposant sein wird wie die Abby aus dem Spiel, aber es könnte der Fall sein, dass die Live-Action-Serie einen anderen Ansatz für die Antagonistin verfolgen wird.

Dever war ursprünglich für die Rolle der Ellie in The Last of Us vorgesehen. Natürlich war sie damit nicht erfolgreich, aber wenn wir sie als Abby sehen, könnte es sein, dass sie dazu benutzt wird, Ellie zu spiegeln und zu zeigen, wie die Apokalypse alle verdreht.

Auf jeden Fall würden wir auf eine offizielle Ankündigung warten, bevor wir uns über Devers Casting aufregen oder ärgern. Sneider berichtet, dass Dever derzeit nur in Gesprächen ist, um die Rolle der Abby in Angriff zu nehmen. Zuvor sagte Showrunner Craig Mazin, dass Abby fast gecastet wurde , bevor die Drehbuch- und Schauspielstreiks stattfanden, also dauern diese Gespräche vielleicht schon eine Weile an.