Bericht: The First Descendant hat seit der Veröffentlichung 96% seiner aktiven Spieler verloren

Obwohl es in letzter Zeit viele Gespräche über den Zustand von Destiny 2 gibt und darüber, wie es in den letzten Monaten viele seiner Spieler verloren hat, ist dies tatsächlich eine ziemlich häufige Falle für Live-Looter-Shooter, wobei die aktuellen Zahlen nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was das Spiel gewohnt ist, aber dies ist tatsächlich eine ziemlich häufige Falle, in die Live-Looter-Shooter tappen können. Und The First Descendant kann dies bezeugen.

Das Actionspiel, das im Sommer debütierte, hat satte 96 % seiner aktiven Spieler verloren, wobei Forbes feststellt, dassSteam der Höchststand an Spielern auf 9.781 gesunken ist, was weit von seinem Höchststand von 264.860 entfernt ist.

Der Bericht geht näher darauf ein und stellt fest, dass sich die Zahl je nach Updates ändern kann, aber wir sprechen nicht von umfassenden Änderungen an der Spielerzahl, die sie wieder auf das Niveau ihres Höchststandes bringen, sondern eher von Steigerungen der Zahlen, die dazu führen könnten, dass die Zahl in einer geschäftigen Zeit die Marke von 26.000 übertrifft, was an sich immer noch ein Rückgang von 90 % gegenüber dem Allzeithoch ist.

Wir fanden The First Descendant während unseres Testzeitraums ein bisschen ein Hit oder Miss, aber was denkst du über den Looter-Shooter von Nexon?