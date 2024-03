Bericht: The Boondock Saints, um eine weitere Fortsetzung zu erhalten

In den späten 90er Jahren konnten nur wenige mit den MacManus-Brüdern mithalten, und zusammen mit ihrem Vater waren die beiden die coolsten Schläger, die es in der Filmwelt gab. Ja, in vielerlei Hinsicht ein Vorläufer, der den Grundstein für das legte, was John Wick heute geworden ist: ausgeklügelte, wunderbare Gewalt mit vielen Waffen.

The Boondock Saints wurde schnell zu einem Kultklassiker und der Film bekam einige Jahre später sogar eine Fortsetzung, wenn auch eine sehr übersehene und vergessene - aus gutem Grund. Aber jetzt scheint die Zeit wieder für mehr gekommen zu sein, und sowohl Norman Reedus als auch Sean Patrick Flanery bereiten sich darauf vor, ihre Rollen als die beiden schießwütigen Brüder wieder aufzunehmen.

Dies bestätigt der Rechteinhaber Dragonfly Films ( danke, Deadline), der die Marke ausbauen und wiederbeleben möchte. Troy Duffy, der hinter dem Originalfilm steckt, wird dieses Mal jedoch nicht Regie führen, stattdessen suchen sie nach einem neuen Regisseur, der die Verantwortung übernimmt, während Duffy sich darauf konzentrieren wird, eine Sammlung von Büchern über The Boondock Saints zu schreiben.

Norman Reedus selbst kommentierte die Nachricht mit den Worten:

"Ich freue mich sehr, mit Basil Iwanyks Thunder Road Films und Todd Myers' Dragonfly Films zusammenzuarbeiten, um dem Publikum mehr von der Geschichte von The Boondock Saints näher zu bringen.

Ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, worauf wir lange hingearbeitet haben. Wir machen ohne unseren langjährigen Freund und Kapitän Troy Duffy weiter."

Freust du dich auf neue The Boondock Saints Filme?