Bericht: The Batman Part II beginnt im April 2025 mit den Dreharbeiten

Diesmal werden sie nach all den Streiks hoffentlich ihr Versprechen einlösen.

Wir werden Robert Pattinson im nächsten Jahr doch nicht als dunklen Ritter zurückkehren sehen, denn Superman will 2025 für sich selbst.

Wir könnten mehr von Jim Gordons Hintergrundgeschichte in The Batman Part II sehen

am 29. Februar 2024 um 12:14 NEWS. Von Alex Hopley

Jeffrey Wright will in der Fortsetzung tiefer in die Materie mit dem Detektiv eintauchen.