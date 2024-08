Bericht: The Acolyte wurde nach nur einer Saison abgesetzt

HQ

Seit der Premiere von Die letzten Jedi im Jahr 2017 haben wir die Star Wars-Community nicht mehr so offen wütend gesehen wie über die massive Disney+The Acolyte -Produktion in diesem Sommer. Einige Leute störten die Tatsache, dass die Serie als zu politisch (sogenannt "woke", wenn man so will) wahrgenommen wurde, während andere der Meinung waren, dass sie sich zu viele Freiheiten mit Star Wars-Säulen und etablierten Konventionen nahm.

Dies führte zu einer weit verbreiteten Unzufriedenheit und nach einer starken Premiere gingen die Zuschauerzahlen zurück, während die Nutzerbewertungen auf Websites wie Rotten Tomatoes einbrachen, wo der Film eine glanzlose positive Bewertung von 18 % hat.

Jetzt berichtet Deadline, dass ihre Quellen enthüllt haben, dass Disney beschlossen hat, die Serie nicht fortzusetzen, obwohl Schöpferin Lesley Headland bereits Pläne für die Fortsetzung hat. Daher werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was mit Mae und Osha passiert oder wer Stranger wirklich war.

Hoffentlich werden wir irgendwann in die Ära der Hohen Republik zurückkehren können, aber im Moment müssen wir einfach zu dem Schluss kommen, dass dieser erste gefilmte Besuch in dieser Zeit ein großer Flop war.

Werden Sie The Acolyte verpassen?