Bericht: Terrifier 3 hat die Dreharbeiten abgeschlossen

Slasher-Fans können sich freuen. Bloody Disgusting hat einen Bericht veröffentlicht, in dem enthüllt wird, dass der kommende dritte Film der Terrifier -Reihe, wieder mit Art the Clown in der Hauptrolle, die Dreharbeiten abgeschlossen hat und nun auf dem besten Weg ist, wie erwartet später in diesem Jahr veröffentlicht zu werden.

Es wird angenommen, dass der Film am 25. Oktober 2024 in die Kinos kommt, gerade rechtzeitig zum gruseligsten Tag des Jahres und rechtzeitig zu den Feiertagen, was wichtig ist, da der Film ein ziemlich festliches Thema hat, da Art Miles County an Heiligabend terrorisiert.

Damien Leone ist mit dieser Folge zurück am Ruder, und die Besetzung des Streifens umfasst auch einige wiederkehrende Gesichter wie Lauren LaVera, David Howard Thornton, Samantha Scaffidi, Elliot Fullam und Chris Jericho.

Da die Dreharbeiten gerade erst abgeschlossen sein sollen, gibt es noch keinen vollständigen Trailer für den Film, aber wir können uns wahrscheinlich darauf freuen, ihn schon in diesem Sommer zu sehen.