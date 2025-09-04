Bericht: Switch 2 sollte früher veröffentlicht werden

HQ

Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, dass zwei Jahre lang Informationen über Switch 2 durchgesickert sind und ein Insider und Analyst nach dem anderen gesagt hat, dass es bald Zeit für einen Launch sein würde. Aber... Es hat lange gedauert, und erst in diesem Frühjahr wurde die Konsole vorgestellt und dann im Juni veröffentlicht.

Es besteht kein Zweifel, dass die Leute sehr zufrieden damit zu sein scheinen, da es komplett aus den Regalen geflogen ist und alle erdenklichen Verkaufsrekorde gebrochen hat, aber es scheint, dass wir tatsächlich viel früher hätten Switch 2 spielen können.

Ein Bericht von Bloomberg besagt, dass das Gerät aufgrund von Nintendos Streben nach Perfektion intern mehrmals verzögert wurde:

"Nintendo hat die Pläne für die Veröffentlichung der Switch 2 wiederholt verschoben, nachdem die Designer um mehr Zeit gebeten hatten, um die Spiele zu perfektionieren, die mit der neuen Hardware einhergehen würden, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Während die spätere Veröffentlichung die Geduld der Fans und frustrierten Spiele-Publisher auf die Probe stellte, entschied das Unternehmen, dass das Streben nach Perfektion wichtiger war."

Viele andere Entwickler hätten gerne unfertige Spiele veröffentlicht und dann versucht, sie zu patchen, nachdem die Spieler der Welt sie in der Beta-Phase getestet hatten, aber Nintendo funktioniert, wie wir wissen, nicht auf diese Weise. Sie würden sogar lieber eine Konsolenveröffentlichung verschieben, bis sie mit Spielen wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza fertig sind.

Das könnte auch erklären, warum wir noch nichts von den vielen anderen Spielen gehört haben, die garantiert auf die Konsole kommen werden, gerade weil Nintendo sich dafür entschieden hat, nicht über die Spiele zu sprechen, bis sie tatsächlich fertig sind und wissen, wann sie veröffentlicht werden.

Eine Strategie, die natürlich viele frustriert, aber unbestreitbar auch ihre Vorteile hat. Was halten Sie davon?