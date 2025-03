Bericht: Superman ist weit über zwei Stunden lang

HQ

Am 11. Juli ist es wieder an der Zeit, dass Superman in die Kinos auf der ganzen Welt fliegt, denn James Gunns mit Spannung erwarteter Film wird das neue DC-Universum vollständig einläuten. Der Film ist natürlich sehr wichtig, da er dazu beitragen wird, einen Hype (oder Negativität) für Warners gigantischen Vorstoß in das DCU zu erzeugen.

Nun berichtet Hollywood-Insider Jeff Sneider, dass er weiß, wie lange der Film im aktuellen Schnitt ist (er kann natürlich leicht verändert werden), nämlich 140 Minuten, also zwei Stunden und 20 Minuten. Das hört sich zwar nach viel an, ist aber tatsächlich kürzer als Superman Returns (154 Minuten) aus dem Jahr 2006, Man of Steel (143 Minuten) aus dem Jahr 2013 und Batman v Superman: Dawn of Justice (152 Minuten) aus dem Jahr 2016.

Im Vergleich zu Gunns vorherigem Werk ist es etwas länger als der erste Guardians of the Galaxy, vergleichbar mit dem zweiten und kürzer als der dritte. Aber wenn ihr einen von ihnen gesehen habt, wisst ihr, dass Gunn ein Meister des Tempos ist, also bezweifeln wir, dass es sich jemals langweilig anfühlen wird.