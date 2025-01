Bericht: Supergirl: Woman of Tomorrow Die Dreharbeiten haben begonnen

HQ

Es sind weniger als sechs Monate bis zur Premiere von Superman, dem ersten großen Projekt, das den neuen DC Universe unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran startet.

Im Herbst folgt Peacemaker: Season 2, und 2026 ist es an der Zeit, Supergirl kennenzulernen. Im Film Supergirl: Woman of Tomorrow wird Kara Zor-El von Milly Alcock gespielt, und es wurde bereits bestätigt, dass auch Lobo, gespielt von Jason Momoa, auftreten wird.

Und es scheint, dass wir uns keine Sorgen über Verzögerungen machen müssen, denn jetzt wird berichtet, dass die Dreharbeiten heute offiziell begonnen haben. Es sollte also nicht mehr allzu lange dauern, bis wir den ersten Teaser des Supergirl-Kostüms zu sehen bekommen, so wie wir kurz nach Beginn der Dreharbeiten das Superman-Kostüm von David Corenswet zu sehen bekamen.

Der 26. Juni 2026 ist der Premierentermin von Supergirl: Woman of Tomorrow, einem Film, von dem James Gunn sagte, dass er ein so gutes Drehbuch hatte, dass er in der Pipeline nach oben verschoben wurde, obwohl er ursprünglich später veröffentlicht werden sollte.