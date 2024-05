Bericht: State of Decay 3 "sieht sehr, sehr gut aus"

HQ

Es ist vier Jahre her, dass State of Decay 3 mit einem vorgerenderten Trailer angekündigt wurde, und man könnte argumentieren, dass es an der Zeit ist, das Spiel zu zeigen, von dem Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer selbst vor ein paar Jahren sagte, er sei "unglaublich aufgeregt".

Da wir aber keine Lebenszeichen erhalten haben, befürchten viele Ärger mit der Entwicklung. Glücklicherweise scheint dies nicht der Fall zu sein. Laut dem normalerweise zuverlässigen Windows Central-Redakteur Jez Corden läuft die Entwicklung gut und das Spiel sieht sehr vielversprechend aus. Hier ist, was er im Xbox Two-Podcast dazu sagte:

"Wie State of Decay 3, von dem ich gehört habe, dass es sehr gut vorankommt, [...] Ich werde sagen, dass es sehr, sehr gut läuft und sehr, sehr gut aussieht."

Ob das bedeutet, dass wir das Spiel beim Xbox Games Showcase am 9. Juni sehen werden, bleibt abzuwarten, aber wenn Corden Recht hat (und das hat er oft), sollten die Chancen ziemlich gut stehen.