Bericht: Star Wars Eclipse startet frühestens 2026

Ende 2021 kündigten Quantic Dream (Fahrenheit, Heavy Rain, Detroit: Become Human) und LucasFilm das kommende Star Wars Eclipse an. Nur wenige Tage später wurde gemunkelt, dass das Spiel bis zu vier Jahre entfernt sein würde, was es in das Jahr 2025 bringen würde, aber die Wartezeit wird laut dem normalerweise sehr vertrauenswürdigen Insider Gaming länger sein.

In einem neuen Bericht sagt die Verkaufsstelle, dass ihre Quellen behaupten, dass das Spiel im besten Fall 2026 veröffentlicht wird, da sie weitere Verzögerungen nicht ausschließen. Eines der Probleme mit dem Projekt ist das angeblich toxische Arbeitsumfeld von Quantic Dream, das die Rekrutierung von Talenten erschweren soll, aber das Projekt ist auch umfangreicher als jeder andere Star Wars-Titel, den wir derzeit kennen.